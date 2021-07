FC Bayern: Pressekonferenz mit Oliver Kahn und Herbert Hainer im Liveticker

Karl-Heinz Rummenigge verabschiedete sich aus der sportlichen Führung des Rekordmeisters, er zog sich nach über 20 Jahren als Funktionär zurück. Zum 1. Juli übernahm Oliver Kahn endgültig als neuer starker Mann an der Säbener Straße.

Auch auf der Trainerposition ist alles neu: Am Montag startete Julian Nagelsmann mit dem Team in die Vorbereitung. Auf die 13 EM-Fahrer muss der 33-Jährige aber noch verzichten .

Viel frischer Wind also beim Bundesliga-Primus. In seiner Antrittspressekonferenz stellt sich Kahn erstmals in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender den Medien. Gemeinsam mit Präsident Herbert Hainer wird er zu den wichtigen Themen Stellung beziehen und einen Ausblick auf seine Arbeit beim Rekordmeister geben.