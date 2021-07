Windhorst bestätigt 35-Millionen-Zahlung an Hertha

Lars Windhorst will bei der Hertha weiter Vollgas geben © Imago

Unternehmer Lars Windhorst hat die Zahlung einer weiteren Summe an den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC bestätigt. "An alle, die gezweifelt haben: Das Geld ist auf dem Konto von Hertha eingegangen - 35 Millionen Euro!", schrieb der Investor am Montag bei Twitter.