BVB: Julian Brandt erhält neue Chance - Zorc nimmt ihn in die Pflicht

Julian Brandt bekommt bei Borussia Dortmund doch noch eine Chance. Es ist womöglich seine letzte. Der 25-Jährige will sie unter dem neuen Trainer Marco Rose nutzen.

Zwar kam der Offensivspieler in 45 Pflichtspielen zum Einsatz, aber nur sechs Mal über 90 Minuten. Die magere Bilanz: drei Bundesligatore, zwei Vorlagen und noch ein Treffer im DFL-Supercup. In der Champions League und im DFB-Pokal blieb Brandt ohne Torbeteiligung.

Neue Chance beim BVB: Brandt will "wieder Gas geben"

Im Sommer deutete sich zwischenzeitlich ein Abschied an, der FC Arsenal und Lazio Rom wurden als potenzielle Interessenten gehandelt. Doch Brandt will es in seinem dritten Jahr beim BVB doch noch mal wissen und sich durchbeißen. Seine Hoffnungen ruhen dabei auf dem neuen Trainer Marco Rose.