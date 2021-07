Federer für Olympia nominiert

Wie das Schweizer NOK Swiss Olympic am Montag mitteilte, wurde der Wimbledon-Rekordsieger für die Sommerspiele (23. Juli bis 8. August) nominiert. Ob er tatsächlich zum fünften Mal in seiner Karriere bei Olympia starten wird, will Federer allerdings erst nach dem derzeit laufenden Turnier in Wimbledon entscheiden.