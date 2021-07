FC Barcelona: Messi soll bleiben, Klub muss sparen - Coutinho-Verkauf?

Zwei Top-Stars, viele Talente: So furchterregend ist das neue Barca

Der FC Barcelona will Lionel Messi halten, muss gleichzeitig aber massiv Kosten sparen. Auch ein Topstar könnte den Einsparungen zum Opfer fallen.

Beim FC Barcelona stellen sich in den kommenden Wochen die Weichen für die Zukunft.

Die Katalanen haben in der angebrochenen Transferperiode alle Hände voll zu tun. Sie müssen den Spagat schaffen, die sportliche Qualität weiterhin hochzuhalten und den personellen Umbruch voranzubringen. Gleichzeitig ist Barca allerdings zum Sparen gezwungen.

Barcelona muss für Messi-Verbleib sparen

Doch bisher kamen die Verhandlungen zu keinem Ergebnis . Das dürfte vor allem an den Finanzenproblemen liegen. Laut spanischen Medienberichten müssen die Katalanen in der kommenden Saison erhebliche Einsparungen vornehmen.

Die Gehaltsobergrenze, die La Liga jedem Klub auferlegt, soll für Barcelona nochmal gesenkt worden sein. Berichten zufolge darf der Klub in der kommenden Saison nur noch rund 347 Millionen Euro an Gehaltskosten für den Kader ausgeben. Das wären noch einmal 35 Millionen weniger als in der vergangenen Saison. Und da war sie aufgrund der Corona-Pandemie bereits fast halbiert worden.