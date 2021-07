Olympia-Medaillen in Tokio aus Elektroschrott

Die Olympischen Spiele finden in Tokio statt © Imago

Das Althandy wird zum begehrten Edelmetall: Bei den Olympischen Spielen in Tokio wird es Medaillen aus recycelten Edelmetallen geben.

Das Althandy wird zum begehrten Edelmetall: Bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) wird es Medaillen aus recycelten Edelmetallen geben. Wie der deutsche Hersteller (ESG Edelmetall-Service) am Montag mitteilte, sammelte Gastgeber Japan bereits zwischen 2017 und 2019 Elektroschrott in großen Mengen, aus dem die 5000 Medaillen hergestellt wurden. Geschäftsführer Dominik Lochmann sprach von einer "umweltbewussten Aktion".