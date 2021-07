Schleichwerbung beim EM? Vorwürfe gegen Bastian Schweinsteiger

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt bezog am Montag Stellung zu einer entsprechenden Nachfrage der Bild-Zeitung, in der es um eine von dem Ex-Nationalspieler getragene Uhr ging. Der Bericht verweist auf einen Tweet Schweinsteigers, in dem dieser zwei Bilder teilte - deutlich erkennbar und einmal in Großbild-Format zu sehen ist die Uhr des ehemaligen Bayern-Stars.