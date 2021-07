Turbulente Zeiten in der LEC! Quo vadis G2 Esports?

G2 Esports ist eine der größten eSports-Organisationen der Welt. Doch anstatt in League of Legends zu dominieren, rutscht das Team immer weiter ab. Ein Kommentar.

Wenn ich in den vergangenen Jahren im eSports gewettet hätte, hätte ich in League of Legends respektive der LEC mit G2 Esports immer aufs richtige "Pferd" gesetzt. Seit 2019 gilt es als ungeschriebenes Gesetz, dass die von Carlos "ocelote" Rodriguez Santiago gegründete eSports-Organisation alles und jeden in der europäischen Szene dominiert. Klar, hier und da gab es den einen oder anderen hick up, aber am Ende eines jeden Splits war klar, dass G2 um den Titel spielen wird.