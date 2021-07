"Totaler Blödsinn": Uwe Seeler verärgert über drohendes Stadionverbot

Fußball-Idol Uwe Seeler ist verärgert über ein mögliches "Stadionverbot" beim Hamburger SV. Zum Zweitligaspiel am 1. August (13.30 Uhr) gegen Aufsteiger Dynamo Dresden dürfen wegen der Corona-Auflagen nur Zuschauer mit Erstwohnsitz in Hamburg ins Volksparkstadion - Klubikone Seeler aber wohnt seit Jahrzehnten in Norderstedt in Schleswig-Holstein.