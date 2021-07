EM 2021: Keine dänischen Fans bei Halbfinale England vs. Dänemark in London

Die dänische Fußball-Nationalmannschaft muss in ihrem ersten EM-Halbfinale seit 1992 auf Fans aus der Heimat verzichten. Grund sind strikte Einreisebestimmungen.

Die dänische Fußball-Nationalmannschaft muss in ihrem ersten EM-Halbfinale seit 1992 auf Fans aus der Heimat verzichten.

Dänemark trifft am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) im Wembley-Stadion auf England. Sollten sich die Dänen durchsetzen, dürften sie über eine Sonderregelung immerhin 1000 Fans zum Endspiel am 11. Juli an selber Stelle begleiten.