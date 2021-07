Olympia, Qualifikation: Moritz Wagner ist Auszeichnung zum MVP egal

Wagner war gegen Brasilien "Man of the Match" © AFP/SID/DENIS LOVROVIC

Moritz Wagner nahm am Ende des Olympia-Qualifikationsturniers in Kroatien den Preis für den wertvollsten Spieler (MVP) dankbar entgegen, doch der Nationalspieler machte sich nach dem Finalsieg der deutschen Basketballer eigentlich nichts daraus.

Mit 28 Punkten hatte Wagner, der seit 2018 in der NBA unterwegs ist, derzeit aber keinen Vertrag hat, großen Anteil am 75:64 (36:34) über Favorit Brasilien, der das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio einbrachte.