Formel 1: Norbert Haug fordert ein Ende der Bummel-Unsitte wegen Vettel und Alonso

Fernando Alonso wäre am Ende von Q2 auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg beinahe auf Sebastian Vettel aufgefahren.

Das Gefährliche dabei: Der Spanier befand sich auf seiner schnellen Runde, während Vettel zum Langsamfahren gezwungen war, um nicht selbst auf den Vordermann aufzufahren. Der Geschwindigkeitsunterschied zwischen beiden Fahrern war also so groß, dass ein Unfall enorme Folgen gehabt hätte. (Fahrerwertung der Formel 1)

Qualifying-Unsitte in der Formel 1

Solche Situationen entstehen aber immer wieder. Denn in der Formel 1 hat es sich eingebürgert, dass die Piloten an der Spitze gerade zum Ende eines Quali-Abschnittes absichtlich langsam fahren, damit die Letzten nicht mehr rechtzeitig über die Linie fahren, um noch eine schnelle Runde hinlegen zu können.

"Am allergefährlichsten sind Situationen wie diese. Es wird mit Tränen enden, wenn man da kein Regulatorium findet. Es ist eingerissen, dass man dieses Go Slow praktiziert. Da müssen einfach Vorschriften her", sagte der langjährige Teamchef in der Formel 1 im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1.