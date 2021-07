Ohne Millionentransfers? Heidel plant den Mainzer Transfersommer

Mainz 05 will ohne größeren Umbruch in die kommende Saison gehen. Vorstandschef Christian Heidel geht nicht von millionenschweren Transfers aus.

Der FSV Mainz 05 hat sich durch eine Rückserie auf Europa-League-Niveau den Klassenerhalt am Ende der Saison souverän gesichert. Christian Heidel kündigte daher bei einer Presserunde am Rande der Vorbereitung an: "Wir suchen gar nicht mehr ganz so intensiv nach neuen Spielern. Wir sind uns einig, was wir machen wollen, wenn es sich realisieren lässt."