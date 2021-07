Basketball, Olympia: Deutschland in Tokio gegen Australien, Nigeria und Italien

In Tokio nun warten auf die deutsche Mannschaft lösbare Aufgaben, trifft in der Gruppe B auf Australien, Nigeria sowie Italien, das am Sonntagabend im Finale des Qualifikationsturniers in Belgrad Gastgeber Serbien schlug (102:95).

Auch Mavs-Star Doncic mit Slowenien bei Olympia

Slowenien, angeführt von NBA-Superstar Luka Doncic, war beim Qualifikationsturnier in Litauen gefordert, machte in Kaunas das Olympia-Ticket dank eines 96:85-Erfolgs gegen den Gastgeber klar. In Tokio geht es nun für den Ausnahmeakteur der Dallas Mavericks und sein Land in der Gruppe C gegen Argentinien, Japan und Spanien.