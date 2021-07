DFB-Pokal, 1. Runde: FC Bayern gegen Bremer SV, BVB Titelverteidiger

Riesenjubel in Bremen - Underdog bekommt die Bayern zugelost

Ein Bremer Oberligist zieht in der 1. Runde im DFB-Pokal das ganz große Los, erwartet den FC Bayern. Titelverteidiger Borussia Dortmund muss gegen einen Drittligisten ran.

Der FC Bayern muss in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten Bremer SV Farbe bekennen. Das ergab die Auslosung der ersten Hauptrunde am Sonntagabend im Rahmen der ARD -Sportschau. ( Die Auslosung zum Nachlesen im LIVETICKER )

"Es ist einfach geil. Mega-Los", sagte Benjamin Eta, Trainer des Bremer SV, in der ARD: "Wir freuen uns auf ein cooles Spiel. Ich freue mich am meisten auf den Trainer. Das ist für mich der absolute Lieblingstrainer in der Bundesliga. Ich freue mich auf den Trainer und die Jungs auf die Spieler, gegen die sie spielen dürfen."