Eintracht Frankfurt hat wohl Angebot für Jens Petter Hauge abgegeben

Eintracht hat wohl Angebot für Hauge abgegeben

Die Eintracht bereitet sich somit weiter auf einen möglichen Umbruch in der Offensive vor. Hauge spielt zwar hauptsächlich auf dem linken Flügel, er kann aber auch auf der rechten Seite spielen. Der 21-Jährige bringt vor allem das von Sportvorstand Markus Krösche gesuchte Tempo mit, er geht in die Dribblings und hält dabei auch die Breite ( Bericht: Das ist Glasners Plan mit Frankfurt ).

Holt die Eintracht Hauge sogar unabhängig von Kostic?

Will die Eintracht Hauge sogar unabhängig von der Zukunft von Filip Kostic holen? Der Serbe wird mit italienischen Klubs in Verbindung gebracht. Sein Abgang könnte rund 25 Millionen Euro bescheren und somit einen Wechsel von Hauge ermöglichen. Oder kommt der Außenbahnspieler von Milan sogar unabhängig von Kostic?

Ein Indiz dafür ist, dass die Eintracht so intensiv um Hauge wirbt, obwohl es für Kostic SPORT1 -Informationen zufolge auch weiterhin keine Offerte gibt. Der Berater des 28-Jährigen sondiert zwar den Markt, doch über ein (loses) Interesse der römischen Klubs AS und Lazio oder Inter Mailand gingen die Gespräche bislang nicht hinaus ( Bericht: Warum die Personalie Kostic so knifflig ist ).

Hauge könnte auch für Blanco spielen

In Corona-Zeiten gilt aber für die Frankfurter auch das, was für alle Klubs gilt: Umsatzhalbierung und somit weniger Transferbudget. Obwohl die Hessen rund 25 Millionen Euro für Silva erhalten haben, müssen damit auch andere finanzielle Löcher gestopft werden. Kaum vorstellbar also, dass die Eintracht das Geld eins zu eins reinvestiert. Milan und Frankfurt werden also in die nächste Verhandlungsrunde gehen.