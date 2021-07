Paralympics-Star Markus Rehm kämpft um Olympia: "Zeichen für Inklusion setzen"

Markus Rehm darf weiter auf seine Teilnahme an den Olympischen Spielen hoffen. Der DLV schlägt den Prothesenspringer in gesonderter Wertung für Tokio vor.

Paralympics-Star Markus Rehm kämpft weiter um seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August). Laut Mitteilung seines Managements hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) den Weitspringer aus Leverkusen in gesonderter Wertung für Japan vorgeschlagen.