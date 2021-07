Werder Bremen: Kurioses Schiri-Chaos bei Testspiel gegen ZSKA Sofia

In der 58. Minute der Partie im Parkstadion in Zell am Ziller kam es beim Stand von 0:0 nach einem langen Befreiungsschlag des bulgarischen Torhüters auf Höhe der Mittellinie direkt am Seitenaus zu einem Dreikampf um den Ball.

Kuriose Rote Karte bei Werder-Testspiel

Wenig später jedoch stellte sich heraus: Die Rote Karte war an Mbom gerichtet, dem der Unparteiische zunächst Gelb gezeigt, dann aber wohl realisiert hatte, dass dieser bereits in der ersten Hälfte verwarnt worden war.

Werder nutzte das prompt zu seinem Vorteil: In der 82. Minute traf Johannes Eggestein nach einem Eckball per Kopf zum entscheidenden 1:0.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga startet Werder am 24. Juli mit dem Heimspiel gegen Hannover 96 in die neue Saison, am 2. Spieltag treten die Hanseaten dann bei Fortuna Düsseldorf an.