Tour de France 2021, Ergebnis: Ben O'Connor gewinnt 9. Etappe - Pogacar in Gelb

Der Australier vom Team AG2R Citröen gewann die 9. Etappe der Tour de France von Cluses nach Tignes und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Platz zwei. Sein Rückstand auf den führenden Slowenen Tadej Pogacar, der in Tignes Sechster wurde, beträgt 2:01 Minuten.

Higuita und Quintana lassen abreißen

O'Connor trug zwischenzeitlich sogar das virtuelle Gelbe Trikot. Am Ende aber reichte es nicht. Pogacar, der 6:02 Minuten nach O'Connor ins Ziel kam, konnte den Rückstand auf den Australier in Grenzen halten und verteidigte die Gesamtführung.

Pogacar bleibt der große Dominator der Tour

Mit großer Dominanz sicherte sich das 22 Jahre alte Radsport-Wunderkind in zwei spektakulären Regenschlachten zunächst die souveräne Gesamtführung und baute sie beim Berg-Showdown in Tignes aus.

Schon vor dem ersten Ruhetag am Montag und dem nächsten Höhepunkt mit der doppelten Ventoux-Passage am Mittwoch wollte Pogacar Fakten schaffen.

Pogacar lässt seine Rivalen stehen

Im Schlussanstieg konnten die nach der harten Arbeit der vergangenen Tage müden UAE-Helfer an der Spitze des Favoritenfeldes den Rückstand auf Ausreißer O'Connor nicht nennenswert verkürzen, virtuell verlor Pogacar das Gelbe Trikot an den Australier.

Als der UAE-Zug dann zurückfiel und Ineos das Tempo verschärfte, sank der Abstand des Gesamtführenden wieder in den gelben Bereich. Rund fünf Kilometer vor dem Ziel trat Pogacar dann an und ließ seine Rivalen wieder stehen.

Am Freitag hatten fast alle Mannschaften Pogacars UAE Emirates Team auf der längsten Tour-Etappe die Arbeit im Hauptfeld überlassen, am Samstag bereitete dann UAE vom Start weg der Konkurrenz Schwerstarbeit. Vor dem brutalen Tempo kapitulierten früh die von Crashs gezeichneten Roglic und Thomas, die mit dem Sprinter-Gruppetto und 35 Minuten Verspätung das Ziel erreichten.

Roglic trat am Sonntag nicht mehr an

Der Vorjahreszweite Roglic, der auf der dritten Etappe wie Thomas schwer gestürzt war, trat am Sonntag nicht mehr an. "Es ist zu viel für meinen Körper im Moment, so kann ich kein Rennen fahren", sagte der Vuelta-Sieger. Der 35 Jahre alte Thomas blieb zumindest als - am Sonntag ganz starker - Carapaz-Helfer im Rennen, sagte aber: "Es ist hart für den Kopf."