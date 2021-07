Nach EM-Aus: Kapitän Darida tritt aus Tschechiens Nationalteam zurück

Tschechiens Kapitän Vladimir Darida vom Bundesligisten Hertha BSC hat am Tag nach dem EM-Aus das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere verkündet

Tschechiens Kapitän Vladimir Darida vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat am Tag nach dem EM-Aus das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere verkündet. "Tschechien verabschiedet sich von der EURO, ich verabschiede mich von meinen Teamkollegen", sagte der Mittelfeldspieler in einem Statement auf der Verbandshomepage am Sonntag.