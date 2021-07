EM: Wieso Luis Enrique mit Italien eine Rechnung offen hat

Für Spaniens Trainer Luis Enrique ist das Halbfinale gegen Italien eine Reise in die Vergangenheit - mit ganz üblen Erinnerungen. Ist jetzt Zeit für eine Revanche?

Enrique bekommt Ellenbogen ins Gesicht gerammt

"Er wollte den Schiedsrichter und Tassotti töten, und dann auch mich, als ich ihn packte", sagte der damalige Physiotherapeut Senen Cortegoso einmal über die Szene. Was da aus Enriques Nase tropfte, "war das Blut eines ganzen Landes", wie die Online-Sportseite Culemania schrieb.

Das Halbfinale am Dienstag ( Italien - Spanien ab 21.00 Uhr im LIVETICKER ) im Londoner Wembley-Stadion biete die Chance für "eine Revanche, die Enrique ein für alle Mal einlösen" könne.

Bei der Selección ist noch viel Luft nach oben

Doch 27 Jahre sind eine lange Zeit, und die Gegenwart schreibt ihre eigene Geschichte. Die Italiener gehen spätestens nach dem beeindruckenden 2:1 in der "magischen Nacht" von München gegen starke Belgier leicht favorisiert ins Spiel. Doch auch die Spanier, die sich im Elfmeterschießen gegen die Schweiz (3:1) eine Runde weiter gezittert haben, reisen mit viel Selbstvertrauen nach London.

Spielerisch ist bei der Seleccion aber noch viel Luft nach oben. Das Ballgeschiebe diente gegen die Schweiz lange nur dem Selbstzweck, es fehlte an Ideen und Tempo.

Für Enrique eine Reise in die Vergangenheit

An seinem Aussetzer im Achtelfinale gegen Kroatien (5:3) , als er mit einem unerklärlichen Stockfehler ein Eigentor von Pedri verschuldet hatte, ist Simon nicht zerbrochen. Er ist daran gewachsen und soll auch gegen Italien der große Rückhalt sein.

Zum vierten Mal in Folge treffen beide Nationen bei einer EM in einem K.o.-Spiel aufeinander, zweimal (2012 im Finale, 2008 um Viertelfinale) behielt Spanien die Oberhand, zuletzt Italien (2016 im Achtelfinale). Für Enrique ist es aber das erste Aufeinandertreffen und eine sehr spezielle Reise in die Vergangenheit.