Hoffenheim startet in Vorbereitung - Samassekou fehlt

Samassekou fehlte beim Start in die Vorbereitung © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim ist am Sonntag ohne seine EM-Teilnehmer in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Auch die verletzten Profis und der mit Corona infizierte Diadie Samassekou fehlten. Immerhin durften die Anhänger der Kraichgauer, die am ersten Spieltag Mitte August beim FC Augsburg antreten müssen, wieder dabei sein.