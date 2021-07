Vieira übernimmt als Teammanager Crystal Palace

Patrick Vieira, langjähriger Kapitän des FC Arsenal, wird neuer Teammanager beim englischen Fußball-Erstligisten Crystal Palace. Dies gab der Klub am Sonntag bekannt.

"Ich freue mich sehr, diese Gelegenheit zu haben, in die Premier League zurückzukehren und diesen großartigen Fußballverein zu leiten", sagte Vieira, der nach seiner Spielerkarriere als Nachwuchscoach bei Manchester City gearbeitet hatte und dann in New York und zuletzt bis Dezember 2020 beim OGC Nizza tätig war.