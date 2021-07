Olympia: Basketball-Qualifikation Deutschland - Brasilien, Finale im LIVETICKER

Deutschlands Basketballer sind nur einen Sieg von Olympia in Tokio entfernt! Im Quali-Finale geht es gegen Brasilien. Das Endspiel im LIVETICKER.

Deutschland - Brasilien 0:0

+++ Showdown Deutschland gegen Brasilien +++

+++ "Sie arbeiten, sie kämpfen, sie geben nie auf" +++

Bundestrainer Henrik Rödl hat die Einstellung seiner Mannschaft nach dem Einzug ins Finale des Olympia-Qualifikationsturniers in Split ausdrücklich gelobt. "Sie arbeiten, sie kämpfen, sie geben nie auf. Wir sind ein sehr unangenehmer Gegner", sagte der 52-Jährige am Samstagabend: "Die Mannschaft hat an einer Identität gearbeitet, die sich von Spiel zu Spiel noch vergrößert." (BERICHT: Jagla kritisiert DBB wegen Saibou-Comeback)