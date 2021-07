FC Chelsea: Abraham, Batshuayi & Co. - mit wem Tuchel wohl nicht mehr plant

Beim FC Chelsea bahnen sich einige Abgänge an. Berichten zufolge plant Thomas Tuchel mit einigen Spielern nicht mehr - darunter auch zwei Konkurrenten von Timo Werner.

Auf Thomas Tuchel wartet in den kommenden Wochen viel Arbeit.

Das soll sich jetzt ändern. In der angebrochenen Transferperiode dürfte sich bei Chelsea einiges tun. Namhafte Neuzugänge wurden bisher noch nicht verpflichtet. Das könnte auch daran liegen, dass Tuchel seinen übervollen Kader zuerst entrümpeln will.

Tomori lässt Chelsea-Kassen klingeln

Dabei geht es beim Vierten der abgelaufenen Premier-League-Saison traditionell nicht nur um den Spieler, die in der vergangenen Saison an der Stamford Bridge kickten. Auch die Situation von Spielern aus der berühmten Leih-Armee wird nahezu jeden Sommer neu bewertet.

Fikayo Tomori spülte mit seinem endgültigen Wechsel zum bisherigen Leih-Klub AC Mailand bereits rund 30 Millionen Euro in die Kasse, weitere Spieler sollen folgen. Der Mirror nannte jetzt Akteure, mit denen Tuchel nicht mehr planen soll.

Es sind durchaus prominenten Namen dabei. Ross Barkley kehrte Ende Mai von Aston Villa zurück, er soll sich dem Bericht zufolge nach einem neuen Verein umsehen. Gleiches gilt für Tiemoué Bakayoko, der zuletzt an den SSC Neapel ausgeliehen war. Der Franzose will Berichten zufolge in der Serie A bleiben.