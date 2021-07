Vogts: Ausbildung in England gutes Vorbild für den deutschen Fußball

Die DFB-Auswahl war bei der EM im Achtelfinale an England gescheitert (0:2). Vogts räumt dem Weltmeister von 1966 nun beste Titelchancen. "Die Engländer wissen um die Chance, die sie haben, und ich traue diesem Team zu, Geschichte zu schreiben", so der 74-Jährige. England trifft im Halbfinale in London am Mittwoch auf Dänemark.