Tour de France: Van der Poel steigt aus Tour: Nächster Star steigt aus

Mathieu van der Poel (r) steigt bei der Tour aus © AFP/SID/THOMAS SAMSON

Die 108. Tour de France ist um eine Attraktion ärmer. Der Niederländer Mathieu van der Poel, der sechs Tage lang das Gelbe Trikot des Gesamtführenden trug, trat zur neunten Etappe am Sonntag in den Alpen nicht mehr an.

Der 26-Jährige vom Team Alpecin-Fenix will sich stattdessen gezielt auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereiten. Dort peilt er eine Medaille auf dem Mountainbike an.

"Es war eine Traumwoche für das Team und mich. Wir hatten das Gelbe Trikot für sechs Tage. Wir können sehr stolz sein", sagte van der Poel: "Es ist aber in meinem besten Interesse, dass ich jetzt aussteige und mich auf Olympia konzentriere."