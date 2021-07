DEL: Kölner Winter Game nun an Neujahr 2022

Winter Game am Neujahrstag in Köln © FIRO/FIRO/SID

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat einen neuen Termin für das im vergangenen Januar abgesagte Winter Game gefunden. Das Duell der Kölner Haie mit Adler Mannheim soll nun am Neujahrstag 2022 im RheinEnergie-Stadion in Köln steigen. Das teilten die Gastgeber am Sonntag mit.