UEFA untersucht Zwischenfall mit Regenbogenfahne in Baku

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat angekündigt, einen Zwischenfall mit einer Regenbogenfahne auf der Tribüne in Baku im Rahmen des EM-Viertelfinalspiels zwischen Tschechien und Dänemark (1:2) zu untersuchen. Im Vorfeld der Partie am Samstag war auf Fotos zu sehen, wie zwei Ordner, die sich um zwei Fans auf der dänischen Tribüne positioniert hatten, eine Regenbogenfahne festhielten und diese offenbar beschlagnahmten.

"Die UEFA hat die Stadionverantwortlichen in Baku oder in einem anderen Stadion nie angewiesen, Regenbogenflaggen zu konfiszieren", teilte die UEFA in einem Statement mit, das dem SID vorliegt. Man untersuche, was passiert sei.