BVB startet ohne EM-Teilnehmer und Haaland

Der Norweger Haaland wird in der kommenden Woche in Dortmund erwartet. Die Nationalspieler sollen nach und nach im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz (23. bis 31. Juli) zur Mannschaft stoßen.

"Wir werden einen Spagat bei den Nationalspielern haben", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl angesichts der Belastungssteuerung. Die Zielsetzung beim BVB ist dennoch groß. "Wir wollen in dieser Saison richtig was bewegen", sagte Kehl am Rande des ersten Trainings am Sonntag.