50 Engländer wegen Verstoß gegen Quarantäne-Regeln in Rom identifiziert

50 englische Fans sind in einigen Hotels in Rom von den Behörde identifiziert worden, weil sie sich nicht der fünftägigen Quarantäne nach der Einreise nach Italien unterzogen haben. Ihnen wurde die Eintrittskarten für das Viertelfinale gegen die Ukraine (4:0) entzogen. Das teilten die Behörden in Rom mit.