Tyson Fury veräppelt Ukraine nach EM-Pleite gegen England

Fury spielte damit auf seinen sensationellen WM-Sieg von vor sechs Jahren an, als er den Ukrainer Wladimir Klitschko in einem denkwürdigen Fight besiegte. Der "Gypsy King" war seinem Gegenüber klar überlegen und gewann nach Punkten. England setzte sich im Viertelfinale der Euro 2021 am Samstag ebenfalls deutlich durch, 4:0 stand es am Ende auf der Anzeigetafel.