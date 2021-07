ARD: 8,51 Mio. sehen Englands Halbfinaleinzug

8,51 Millionen Fußballfans haben am Samstagabend das Halbfinale der englischen Nationalmannschaft bei der EM gegen die Ukraine in der ARD verfolgt.

8,51 Millionen Fußballfans haben am Samstagabend den Halbfinaleinzug der englischen Nationalmannschaft bei der EM durch das 4:0 gegen die Ukraine in der Live-Übertragung in der ARD verfolgt. Der Marktanteil betrug 34,1 Prozent. Das erste Viertelfinale am Samstag zwischen Dänemark und Tschechien (2:1) hatten im Ersten 7,19 Millionen (MA: 40,8 Prozent) gesehen.