DFB Pokal: Auslosung der 1. Runde mit Bayern, BVB live im TV, Stream, Ticker

Im DFB-Pokal steht die Auslosung für die Paarungen der ersten Runde an. 64 Teams werden auch in der Saison 2021/22 wieder an den Start gehen. Von der Oberliga bis zur Bundesliga - wer auf wenn trifft, entscheidet sich am heutigen Sonntag. Die Paarungen auslosen wird Ex-Profi Thomas Broich.

Bayern will sich zurückmelden

In der vergangenen Spielzeit setzt sich der BVB im Finale von Berlin gegen RB Leipzig durch. Topfavorit Bayern München musste dagegen schon überraschend früh die Segel streichen, in der zweiten Runde gegen Holstein Kiel. Nach dem BVB-Triumph kündigte Bayerns neuer Vorstands-Boss Oliver Kahn bereits an: "In der kommenden Saison machen wir es euch nicht nochmal so leicht."