Pogacar auf dem Weg zum jüngsten Doppel-Champion: "Kann aber noch viel passieren"

"Es ist immer noch ein weiter Weg nach Paris, es kann noch so viel passieren", sagte Pogacar auf der Pressekonferenz in Le Grand-Bornand: "Du kannst dir nie sicher sein. Ich habe heute auf keinen Fall die Tour gewonnen, sorry."

Pogacar spricht aus Erfahrung: Im Vorjahr entriss er seinem Landsmann Primoz Roglic am vorletzten Tour-Tag noch den sicher geglaubten Gesamterfolg. Beim Bergzeitfahren in La Planche des Belles Filles eroberte er damals das Gelbe Trikot und trug es am folgenden Tag nach Paris. Die finale Alpenetappe am Sonntag nach Tignes wird damit erst der zweite Renntag in Gelb für Pogacar überhaupt.