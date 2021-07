EM 2021: Jadon Sancho feiert Startelf-Debüt für England - Ferdinand schwärmt

Three Lions im Torrausch! Hier ballert sich England ins Halbfinale

Sancho freut sich über EM-Startelfdebüt

Doch der Noch-Dortmunder sorgte bei seinem ersten EM-Einsatz über die vollen 90 Minuten bei der englischen 4:0-Gala im Viertelfinale im bisher so biederen Offensivspiel der Three Lions für Belebung. ( Ergebnisse und Spielplan der EM )

Erst am Donnerstag hatte sein Noch-Arbeitgeber Borussia Dortmund via Ad-hoc-Mitteilung den bevorstehenden Abgang in Richtung Manchester United offiziell vermeldet. Dabei wurde auch die Transfersumme von 85 Millionen Euro bestätigt, von der SPORT1 zuvor bereits berichtet hatte.