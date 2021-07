Trezeguet: Kingsley Comans Transfer zum FC Bayern größter Juve-Fehler

"Konsequent sein!" Hoeneß mit Klartext in Causa Coman

Der ehemalige französische Nationalspieler, der zwischen 2000 und 2010 für Juve spielte, will nun Trainer oder Sportdirektor werden.

In einem Interview mit der Gazzetta dello Sport äußerte sich Trezeguet zu seiner Zukunft - und zu Transfers der Alten Dame in den vergangenen Jahren. Er lobte Juve für den Deal mit Cristiano Ronaldo, wenngleich dieser "einige Probleme mit Mannschaftskameraden" habe.

Trezeguet kritisiert Juve für Coman-Deal

Trezeguet sprach auch eine Entscheidung des italienischen Top-Klubs an, die ihm in der Ära von Andrea Agnelli (seit 2010 Juve-Präsident) überhaupt nicht gefallen hat: Der Verkauf Kingsley Comans an den FC Bayern. "Das war der größte Fehler", sagte Trezeguet, der 71 Länderspiele für Frankreich machte (34 Tore) und 2000 das Golden Goal zum EM-Titel erzielte.