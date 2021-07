Wie Football Manager Ben Brereton zu Chile-Nationalspieler machte

Ben Brereton entwickelte sich in Chile zum Fan-Liebling © Imago

Ben Brereton spielt in der zweiten englischen Liga. Dank eines Videospiels wird er chilenischer Nationalspieler und erlebt einen Mega-Hype um seine Person.

Sie handelt von Ben Brereton, einem 22 Jahre alten Stürmer, der in der zweiten englischen Liga für die Blackburn Rovers auf Torejagd geht. Die Gegner des in Stoke geborenen Spielers heißen normalerweise FC Barnsley, Luton Town oder Derby County.

Brereton auch für Chile spielberechtigt

Wenige Wochen nach dem letzten Saisonspiel gegen Birmingham City stand der in England geborene Brereton plötzlich im Kader der chilenischen Nationalmannschaft – und traf bei der Copa America auf Weltstars wie Lionel Messi, Diego Godin und Neymar.

Und all das nur aufgrund des Spiels "Football Manager" und eines Interviews des Stürmers im Vereinsmagazin. Dort erzählte Brereton, dass er zwar in Stoke geboren sei, aber theoretisch auch für Chile spielen könne, da seine Mutter in der chilenischen Stadt Concepcion geboren wurde.