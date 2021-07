Football: Zweiter Sieg für Hamburg Sea Devils in der ELF

Die Hamburg Sea Devils haben auch ihr zweites Spiel in der neuen European League of Football (ELF) souverän gewonnen.

Die Hamburg Sea Devils haben auch ihr zweites Spiel in der neuen European League of Football (ELF) souverän gewonnen. Das Team des ehemaligen NFL-Defensive-Ends Kasim Edebali schlug die Barcelona Dragons aus der Südstaffel nach einer überzeugenden ersten Hälfte 32:14 (23:0) und festigte damit in der Norddivision Platz zwei.