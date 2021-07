Formel 1: Rennen in Spielberg LIVE im TV, Stream, Ticker

Max Verstappen startet in Spielberg von der Pole Position. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton steht unter Druck. Wie reagiert Sebastian Vettel auf seine Strafe?

Max Verstappen greift beim Großen Preis von Österreich am Sonntag (Formel 1: Großer Preis von Österreich ab 15 Uhr im LIVETICKER) nach seinem fünften Sieg.

Der Niederländer startet in Spielberg nach seinem Sieg im Qualifying zum vierten Mal in dieser Saison von der Pole Position. Verstappen war beim Heim-Rennen von Red Bull hauchdünn schneller als McLaren-Pilot Lando Norris (England), der erstmals in der ersten Startreihe steht.