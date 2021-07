EM 2021: Patrik Schick schreibt Geschichte und zieht mit Ronaldo gleich

"Was meine Tore angeht, ja, es war ein gutes Turnier", meinte Schick im tschechischen Fernsehen CT zwar - fügte aber an: "Wir haben alle das Gefühl, dass wir heute mehr hätten erreichen können. Dänemark war nicht unschlagbar und das tut uns leid."

Schick zieht mit Rekordschütze Baros gleich

Schick ließ die Tschechen mit seinem Anschlusstreffer (49.) zwar nochmals hoffen, konnte in der Schlussphase aber nicht mehr helfen. In der 79. Minute fasste er sich an den linken Oberschenkel und räumte das Feld. Der Angreifer darf aber weiterhin auf eine persönliche Auszeichnung hoffen.