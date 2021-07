EM: Fans dürfen Regenbogen-Fahne nicht zeigen - UEFA reagiert

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte zuletzt erklärt, dass Regenbogen-Fahnen in den Stadien nicht verboten seien. Nach dem Vorfall in Aserbaidschan erklärte die UEFA, sie habe "die Ordner in Baku - oder in irgendeinem anderen Stadion - niemals angewiesen, Regenbogenflaggen zu konfiszieren."