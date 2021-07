Gewichtheben: BVDG zufrieden mit Olympia-Generalprobe

Das vierköpfige Olympia-Aufgebot des BVDG hat eine zufriedenstellende Generalprobe für die Sommerspiele in Tokio abgeliefert.

Das vierköpfige Olympia-Aufgebot des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) hat eine zufriedenstellende Generalprobe für die Sommerspiele in Tokio abgeliefert. Beim letzten Test am Samstag zeigten der frühere Europameister Nico Müller (Obrigheim/bis 81 kg), Simon Brandhuber (Speyer/bis 61 kg), Sabine Kusterer (Durlach/bis 59 kg) und Lisa Marie Schweizer (Speyer/bis 64 kg) in Grünstadt gute Leistungen auf der Wettkampfbohle.