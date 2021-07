Dänemarks emotionale EM-Reise geht weiter: Erfolg im Duell der Überraschungsteams

Der Dortmunder Thomas Delaney (5.) und Torjäger Kasper Dolberg (42.) brachten Dänemark mit ihren Treffern im Viertelfinale in Baku erstmals seit dem Titelgewinn vor 29 Jahren wieder unter die besten vier Teams einer EM. Es ist der nächste Höhepunkt bei diesem Turnier, das mit Eriksens Zusammenbruch so emotional begonnen hatte. Im Kampf um das Endspiel geht es am Mittwoch (21.00 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion gegen die Ukraine oder England.