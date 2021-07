BVB: Leonardo Balerdi wechselt zu Olympique Marseille, Missverständnis endet

Titel, Taktik, Haaland: So soll Roses BVB-Fußball aussehen

Das Riesentalent Leonardo Balerdi kommt beim BVB nie richtig an. Nun wechselt der 22-Jährige fest zu Olympique Marseille. Ein Millionen-Missverständnis endet.

Balerdi und der BVB - ein Missverständnis

Im Juli 2021 ist nun klar: Balerdi wird den BVB nach einer einjährigen Leihe an Olympique Marseille endgültig verlassen und fest zum französischen Klub wechseln. Wirklich traurig dürfte darüber niemand sein – Dortmund wie Balerdi sind wohl froh, mit einem blauen Auge davongekommen zu sein.

Dennoch liest sich seine Statistik beim BVB mehr als enttäuschend: In rund 18 Monaten bei den Schwarz-Gelben kam Balerdi lediglich achtmal bei den Profis zum Einsatz. Häufig war der Argentinier nicht einmal im Kader: Falls doch, kam er höchstens zu Kurzeinsätzen. Um Spielpraxis zu sammeln, machte Balerdi insgesamt zwölf Spiele in der Regionalliga für die U23 des BVB.

Balerdi meist nur Reservist

Balerdi kam über die Rolle des Reservisten einfach nicht hinaus. Hinter Mats Hummels, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou und Lukasz Piszczek war Balerdi in der Saison 19/20 nur Innenverteidiger-Option Nummer fünf. Selbst der gelernte Mittelfeldspieler Emre Can wurde von Trainer Lucien Favre in der Rückserie im Zweifel bevorzugt.