EM 2021: BVB-Profi Delaney erzielt Rekord-Kopfballtor nach Fehlentscheidung

BVB-Mittelfeldspieler Thomas Delaney köpfte die Dänen in Baku nach einer Ecke von Jens Stryger Larsen bereits in der fünften Minute in Führung. Mit dem Treffer schrieb Delaney Geschichte, doch das Tor hätte so eigentlich nicht fallen dürfen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)