Olympia-Quali: Basketballer spielen im Finale um Tokio-Ticket

Die deutschen Basketballer haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Split das Endspiel erreicht und sind nur noch einen Sieg vom Ticket für die Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) entfernt. Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl schlug Gastgeber Kroatien im Halbfinale 86:76 (43:45), am Sonntag (19.30 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) geht es gegen Brasilien um Alles oder Nichts.