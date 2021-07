Statt Wimbledon: Raael Nadal nimmt an Golf-Turnier teil

Rafael Nadal nimmt häufiger an Golf-Turnieren teil © Imago

Rafael Nadal verzichtet aus gesundheitlichen Gründen auf Wimbledon und Olympia. Stattdessen will der Tennis-Star in einer anderen Sportart angreifen.

Vor rund zwei Wochen kündigte Tennis-Superstar Rafael Nadal an, sowohl auf seine Teilnahme an Wimbledon als auch auf Olympia zu verzichten.

"Es ist nie einfach, eine solche Entscheidung zu treffen. Aber nachdem ich in meinen Körper gehört und mit meinem Team gesprochen habe, verstehe ich, dass es die richtige Entscheidung ist", teilte der 35-Jährige auf Twitter mit.

Nadal nimmt an Balearen-Golfmeisterschaft teil

Nun wurde bekannt: Nadal tritt in der Zwischenzeit stattdessen in einer anderen Sportart an.