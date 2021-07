EM 2021: Tschechien - Dänemark 1:2, Halbfinale dank Delaney und Dolberg

Thomas Delaney (r.) brachte Dänemark in Führung © Imago

Die emotionale Reise von Dänemark nach dem Drama um Christian Eriksen geht dank eines Zittersiegs weiter: Die Mannschaft von Kasper Hjulmand bezwang im EM-Viertelfinale Überraschungsteam Tschechien knapp mit 2:1 (2:0) und trifft nun am Mittwoch im Halbfinale in Wembley auf den Sieger der Partie Ukraine gegen England. Dänemarks Traum von einer Wiederholung des sensationellen EM-Titelgewinns von 1992 lebt damit. ( Ergebnisse und Spielplan der EM )

Nach Fehlentscheidung! BVB-Star Delaney lässt Dänemark früh jubeln

BVB-Profi Thomas Delaney (5.) stellte mit dem 24. Kopfballtor bei dieser EM einen Rekord auf und sorgte für einen Traumstart der Dänen. Der Treffer fiel allerdings nach einer Fehlentscheidung, denn die Ecke, die zum Erfolg führte, hätte es nicht geben dürfen, da Kasper Dolberg zuletzt am Ball gewesen war. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Schick zieht Tschechiens Rekordschützen Baros gleich

Der Leverkusener Stürmer Patrik Schick (49.) ließ die Tschechen mit seinem fünften Turniertor wieder hoffen. Zugleich zog Schick mit seinem fünften Turniertreffer mit dem bereits ausgeschiedenen Cristiano Ronaldo in der Torjägerliste gleich - und mit dem tschechischen EM-Rekordtorjäger Milan Baros.

Dänemark kämpft für Eriksen

Ohne Eriksen, der am Freitag am Strand von Tisvilde gesichtet wurde und für ein Fan-Foto mit einem elfjährigen Jungen posierte, und zunächst auch ohne Yussuf Poulsen startete Dänemark ins Spiel. Dolberg, Doppeltorschütze aus dem Achtelfinale, erhielt den Vorzug in der Spitze vor dem Leipziger, der zuletzt angeschlagen gefehlt hatte. Hjulmand vertraute der Elf, die gegen Wales (4:0) überzeugend aufgetreten war.