Leichtathletik: Alica Schmidt happy über Nominierung für Olympia 2021 in Tokio

Alica Schmidt hadert mit ersten 100 Metern

Dabei machte sich erneut ihre Schwäche auf den ersten 100 Meter bemerkbar - erst in der zweiten Hälfte sprintete sie an ihren Rivalinnen vorbei. "Why are my first 100m always so bad?" ("Warum sind meine ersten 100 Meter immer so schlecht") postete sie anschließend in ihrer Instagram-Story.